Сломанные судьбы

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как спортсменка получила травму, отрабатывая «сальто Томаса».

История гимнастки Елены Мухиной одна из самых драматичных в мировом спорте. Маленькая девочка, которая мечтала о медалях, доверилась тренеру Михаилу Клименко, который поставил на карту не только здоровье, но и жизнь спортсменки.

С одной стороны, были медали. Мухина стала абсолютной чемпионкой мира в 78-м, оставив не у дел звезду того времени Надю Команечи. У нее была самая сложная программа в мире с усовершенствованной «петлей Корбут», которую назвали «петлей Мухиной». С другой стороны, наставник вел себя как садист. Даже после тяжелых травм он забирал Елену из больницы и вез в спортивный зал работать. Она тренировалась с нашатырем, чтобы не потерять сознание от боли, но требовалось олимпийское золото.

И к Играм в Москве Клименко приготовил программу запредельной сложности, где завершением вольных упражнений было так называемое сальто Томаса — элемент, который не все гимнасты-мужчины могли исполнить. Елене не давался тот финал, мешали травмы. Ее даже хотели снять с соревнований, и Клименко уехал из Минска, где готовилась команда, в Москву, отстаивать то ли подопечную, то ли свою карьеру. Спортсменка решила отработать связку без него. Во время очередной попытки ей не хватило высоты. На глазах у всех, кто был в зале, она рухнула на тренировочный помост и больше не двигалась. Никогда.

Уже потом врачи скажут, что это был анатомический разрыв, то есть перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга. В лучших традициях СССР историю пытались замять, пресса молчала. Операцию Елене сделали лишь через несколько дней, когда время было упущено, и в организме начались необратимые процессы. Тренер тут же обвинил спортсменку в самодеятельности и вскоре эмигрировал в Италию. Елена Мухина после той травмы провела еще 26 лет практически без движения, не выходя из квартиры. Она не замкнулась, периодически давала интервью. В своих воспоминаниях Мухина говорила: «Наверное, это судьба, а на судьбу не обижаются».

Владимир Осипов