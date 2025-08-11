Облачно, возможны осадки в виде прибыли

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о сломе в соотношении капитальных затрат и доходов от дата-центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Доходы от облачных сервисов крупнейших IT-компаний, таких как Amazon, Microsoft и Google, впервые начали догонять их расходы на капитальные вложения. В основном речь идет об инфраструктуре для облачных платформ. Затраты на них долгое время создавали нагрузку на бюджет и вызывали опасения инвесторов насчет окупаемости. Наконец, многолетние инвестиции начинают приносить ощутимую прибыль.

На протяжении последнего десятилетия и график, который отображает объем вложений в строительство, обновление дата-центров, электроэнергию, охлаждение, дорогие компоненты электроники, и график, который показывает объем клиентских выплат за доступ к облачным ресурсам, будь то аренда серверов, хранение или нейросети, росли параллельно. При этом CAPEX был выше. Например, в 2015 году в Google Cloud было вложено почти $10 млрд. Тогда же полученный доход не составил даже $1 млрд. В этом году, по прогнозу самой Alphabet, прибыль ожидается на уровне $55 млрд при капитальных затратах в $45 млрд.

Ключевым драйвером роста доходности стала интеграция инструментов искусственного интеллекта. Один только генеративный ИИ в ближайшие годы будет забирать до 15% ресурсов. Кроме того, компании активно переходят на облачные сервисы, чтобы оптимизировать ИТ-стратегии и ускорить разработку и вывод на рынок новых цифровых продуктов. Третьим драйвером можно назвать растущую популярность мультиоблачных и гибридных моделей. Они помогают оптимизировать затраты и повысить отказоустойчивость систем. Также сильное влияние на индустрию оказал спрос на масштабируемость и гибкость инфраструктуры. Облачные решения позволяют быстро адаптироваться к изменениям.

Если общий тренд сохранится, то через пять лет совокупная годовая выручка облачных сервисов Amazon, Microsoft и Google может превысить отметку в $600 млрд. А по данным специалистов Gartner, к 2032 году глобальные расходы бизнеса на публичное облако достигнут $1,35 трлн.

Александр Леви