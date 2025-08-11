В аэропорту Челябинска запретили ввоз 24 кг продукции в ручной клади

В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова за прошедшую неделю запретили перевозку в ручной клади более 23,7 кг продукции животного происхождения. Ее пытались доставить граждане из Таджикистана и Азербайджана, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

16 человек пытались перевезти тушки цыпленка-бройлера, масло, курут и мед домашнего приготовления без фабричных упаковок. Россельхознадзор подчеркивает, что такая продукция является потенциально опасной. Ее изъяли у граждан и направили на утилизацию.