«Американский орел» пролетит вдоль «маршрута Трампа»

Считаные дни спустя после саммита в Вашингтоне, где президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве американского президента Дональда Трампа подписали декларацию о развитии региональных коммуникаций (так называемого маршрута Трампа), в Армению стали прибывать военнослужащие США для участия в совместных армяно-американских военных учениях. Министерство обороны Армении уверяет, что эти учения были давно запланированы, носят миротворческий характер и Армения регулярно в них участвует, однако с учетом острейшей реакции Ирана на планы по развитию Зангезурского коридора под эгидой США происходящее выглядит как демонстрация американского флага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В понедельник, 11 августа, в Ереване приземлились самолеты ВВС США KC-135R. Министерство обороны Армении сообщило, что прибытие американских «воздушных танкеров» связано с запланированными с 12 по 20 августа армяно-американскими учениями «Орел партнер-2025».

Как отметило армянское оборонное ведомство, учения проводятся «в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях» и в них примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, представители сухопутных войск США в Европе и Африке, а также военнослужащие Национальной гвардии штата Канзас.

Минобороны Армении особо подчеркнуло, что ВС республики регулярно принимают участие в подобных учениях и тренировках вместе с другими странами-партнерами. Недавно, например, в ходе грузино-американских военных учений «Проворный дух-2025» армянские военные присутствовали на них в качестве наблюдателей.

На этот раз армянские и американские военные «обменяются опытом по управлению и тактической связи». Основное внимание будет уделено подготовке к выполнению миротворческих задач, в том числе отработке процедур медицинской эвакуации.

Международные учения с участием американских военных стартуют в момент, когда в регионе активно комментируют трехстороннюю американо-армяно-азербайджанскую декларацию относительно строительства многофункционального Зангезурского транспортного коридора, получившего название проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»).

«Маршрут Трампа» длиной около 40 км через Сюникскую область Армении соединит Азербайджан со своим эксклавом — Нахичеванской автономией. Причем этот транспортный коридор будет функционировать под эгидой США за счет передачи на 99 лет в управление американской компании, которую подберет Белый дом.

В отличие от спокойной и сбалансированной реакции на вашингтонскую декларацию Москвы, Иран, вдоль границы которого и планируется проложить «маршрут Трампа», разразился гневными заявлениями с прямой угрозой в адрес участников проекта.

В частности, советник верховного лидера Исламской Республики Али Акбар Велаяти заявил, что Зангезурский коридор станет не «транзитным путем в собственности Трампа», а «кладбищем для его наемников».

«Разве Южный Кавказ — это ничейная территория, чтобы Трамп мог ее арендовать? Кавказ — одна из самых чувствительных географических точек мира»,— пояснил свои угрозы советник духовного лидера Ирана. Кроме того, по его словам, он уверен, что Россия «стратегически против этого коридора», но Иран и без нее намерен «защищать безопасность Южного Кавказа».

Одновременно в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), элитном подразделении иранской армии, назвали «маршрут Трампа» «смертельной угрозой для Ирана». «Иран не может позволить себе рассматривать “Зангезурский коридор” как второстепенный вопрос. Это вопрос стратегического выживания и сохранения влияния страны в регионе»,— говорится в заявлении КСИР.

С учетом такой острой реакции соседнего государства премьер-министр Армении Никол Пашинян провел 11 августа телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого, по сообщению пресс-службы правительства Армении, он «представил президенту Ирана результаты состоявшихся переговоров» и «подчеркнул возможности, которые открывает для региона мир между Арменией и Азербайджаном». При этом Никол Пашинян подчеркнул, что региональное взаимодействие будет осуществляться «в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности». Насколько это успокоило власти в Тегеране, пока неясно.

Георгий Двали