FT: космические амбиции ЕС могут пострадать из-за чрезмерной зависимости от NASA

Как сообщил в интервью Financial Times глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер, почти половина бюджета ЕС по исследованиям космического пространства приходится на американские спутники, космические корабли, технологии и т. п. «По некоторым направлениям мы слишком сильно зависим от NASA,— сообщил чиновник.— Конечно, это агентство является важным партнером для нас, но та модель партнерства, что была в прошлом, может не сработать в будущем».

Входящие в Европейское космическое агентство страны-члены ЕС в настоящий момент активно обсуждают планы новой администрации США сократить общий бюджет NASA на 25%, а на научные исследования — на 50%. FT отмечает, что 95% годового бюджета ESA в €7,7 млрд не зависит от решений, принимаемых в США. Однако половина европейской программы по исследованиям в области робототехники на сумму €600 млн зависит от смежных программ NASA. Ожидается, что на ближайшем заседании министров ЕС агентство запросит у властей увеличение бюджета, чтобы меньше зависеть от NASA.

Евгений Хвостик