В Башкирии оплатили похороны участника СВО после вмешательства прокуратуры

В Зианчуринском районе сестра погибшего участника специальной военной операции получила положенную выплату на его похороны после вмешательства прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства установила, что участник СВО погиб в декабре 2023 года. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июле 2024 года филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по Мелеузовскому району и Мелеузу отказал заявительнице в выплате пособия на погребение в связи с истечением установленного шестимесячного срока со дня его смерти.

Выяснилось, что родственница получила извещение о гибели своего брата от командования воинской части только в марте 2024 года, других подтверждающих смерть брата документов у нее не было.

Прокуратура направила в суд иск о восстановлении заявителю срока для обращения в госучреждение за получением меры социальной поддержки. Суд удовлетворил заявленные требования, и заявительница получила положенную выплату.

Майя Иванова