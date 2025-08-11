«Россети Тюмень» способствовали появлению сотовой связи в отдаленных районах Тюменской области

За первое полугодие 2025 года «Россети Тюмень» присоединили к электросетям 22 базовых станции сотовой связи в Тюменской области. Это позволило провайдеру расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить более 60 тысяч жителей 15 населенных пунктов высокоскоростным мобильным интернетом.



Чтобы обеспечить бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования, энергетики выдали более 200 кВт мощности от 18 высоковольтных подстанций. Сотрудники компании построили 9 новых участков воздушных линий общей протяженностью около 850 метров. Качество и объем передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета с дистанционной передачей данных.

Техприсоединение к электросетям – один из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, помогая улучшать качество жизни населения и развивать промышленность Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

