Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о характерных особенностях и предпочтениях миллениалов и представителей поколения Z.

И снова точка входа в арт-рынок, где сегодня можно найти работы таких художников, как Дэвид Хокни, Энди Уорхол, Алекс Кац, Кит Харинг или Луиза Буржуа, по доступным ценам. Эти крупные подписи регулярно встречаются на специализированных или тематических торгах, таких как Christie’s Contemporary Edition и Ader: Post-War and Contemporary prints. Среди других площадок — Phillips’ Editions & Works on Paper и Bonham’s Modern & Contemporary Art Online. Иногда это исключительно онлайн-торги, рассчитанные на длительный период — одну-две недели. Такой длительный срок дает участникам возможность обдумать свой выбор, скорректировать ставки… и поддаться искушению.

В нынешних условиях всеобщей осторожности модель «растянутых» онлайн-продаж становится актуальным инструментом приобретения. Получив развитие в период пандемии, она особенно привлекательна для молодых коллекционеров, для которых целевые онлайн-продажи представляют собой удобный, интуитивно понятный и менее пугающий способ приобретения произведений искусства. По словам Бонни Бреннан, назначенной генеральным директором Christie’s в феврале 2025 года, миллениалы и поколение Z уже составляют более четверти участников торгов в Америке. Эти новые покупатели, в основном активные на цифровых платформах, отдают предпочтение искусству XX и XXI веков, а также предметам роскоши. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Гонконге, Christie’s также делает ставку на свой цифровой потенциал. На этот регион пришлось 28% мировых продаж в 2023 году и 66% покупателей-миллениалов в мире, более половины из которых были из материкового Китая.

Таким образом, рост онлайн-продаж — это не просто мимолетное увлечение. Он отражает глубокую и долгосрочную трансформацию рынка искусства, вызванную появлением нового поколения покупателей, которые ищут более понятные, привлекательные и доступные по цене предложения.

