В Ульяновске 19 кандидатов выбыли из предвыборной гонки за кресла депутатов гордумы

Из 222 кандидатов, которые выдвинулись в Ульяновскую городскую думу, в предвыборной гонке продолжат борьбу 203 участника. Об этом сообщает облизбирком.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР сохранили всех своих кандидатов: ЕР — 37, КПРФ и ЛДПР — по 39. Партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» выдвинули по 38 кандидатов, но зарегистрированы были по 37.

Партия Социальной защиты выдвинула трех кандидатов, но одному отказали в регистрации, а двое утратили статус кандидата. Кроме того, из 28 самовыдвиженцев зарегистрированы 14.

Также на муниципальных выборах в Базарносызганском округе зарегистрированы все 28 кандидатов. В Павловском округе из 31 кандидата зарегистрированы 28, а в Старомайнском — все 31. В Сенгилеевском районе прошли регистрацию все семь кандидатов.

Георгий Портнов