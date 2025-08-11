В Перми наградили лидеров строительной отрасли

В Перми прошел фестиваль «Город, где строят мечты», приуроченный ко Дню строителя. В церемонии награждения отличившихся строителей, коллективов строительных предприятий и застройщиков принял участие губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

«От вашего труда зависит то, как будут строиться и развиваться наши города, поселки, как будут выглядеть наши улицы, площади. Сейчас в регионе возводятся сотни тысяч кв метров жилья, строится большое число социальных объектов. Хочу пожелать не сбавлять темпы и продолжать с каждым годом ставить новые рекорды. Отдельные слова благодарности ветеранам отрасли, желаю им крепкого здоровья. Ваш труд с достоинством продолжает подрастающее поколение, проведение конкурса профессионального мастерства «Настрой» тому подтверждение», — обратился к представителям строительной отрасли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

За вклад в развитие строительной отрасли и многолетний добросовестный труд Благодарственным письмом губернатора Пермского края награждены мастер строительных и монтажных работ строительного участка № 1 акционерного общества «СтройПанельКомплект» Андрей Павлов, машинист укладчика асфальтобетона шестого разряда участка механизации акционерного общества «ПЗСП» Иван Печенкин, начальник производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройтехмонтаж» Олеся Шуклина, гендиректор ООО «Стройуниверсал-Парма» Орест Димидов.

За значительный вклад в развитие строительной отрасли Пермского края памятным знаком «За вклад в развитие Пермского края» отмечены коллективы ООО «Парма», ООО «Стройперспектива» и ООО Специализированный застройщик «Стройтехмонтаж».

Кроме того, были награждены финалисты регионального конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Строительство». Победителем конкурса была признана инвестиционно-строительная группа «Развитие» с проектом «Строительство для города». В конце 2024 года компания по контракту с фондом защиты прав дольщиков Пермского края достроила 20 этажный дом на ул. Старцева, 143. Это был один из крупнейших «недостроев» в Прикамье, его общая площадь – более 28 тыс. кв. м. В доме 340 квартир, более 360 жителей ждали свои квартиры еще с 2018 года.

В число финалистов конкурса вошли строительство производственного здания "Пермский завод «Машиностроитель"», реализованный ООО «РусРазвитие». В основе проекта лежит задача отказаться от зарубежных комплектующих и использовать отечественные. В этом направлении был построен комплекс площадью 11 тыс. кв.м, где объединились производственные и административное-бытовые зоны. Это оптимизировало логистику и производительность предприятия выросла на 40%. Проект «Камаполис», реализованный компанией «Железно Пермь». Он нацелен на комплексное развитие территории. На площади 11 гектар расположены 6 кварталов среднеэтажных домов из кирпича с пятью архитектурными доминантами из монолита, с собственным детским садом на 320 мест, стрит-ритейлом, общественными пространствами — «Сквер Пермского периода» и «Зеленый пешеходный бульвар».