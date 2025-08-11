Депутат самарской губдумы возглавил Жигулевск
Алексей Иванов назначен исполняющим обязанности главы Жигулевска. Решение принято на экстренном заседании городской думы 11 августа, сообщила администрация города. До последнего времени обязанности главы Жигулевска исполнял Денис Бубенцев, а ранее мэром города был Илья Сухих, который занял аналогичный пост в Тольятти.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Алексей Иванов родился 23 апреля 1977 года в Мордовии. Он является выпускником Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Алексей Иванов начал карьеру в качестве инженера-конструктора. После этого руководил разными промышленными предприятиями.
С 2022 по 2023 год Алексей Иванов возглавлял совет директоров ООО «ЭТМ». В настоящее время он состоит в совете директоров предприятий Жигулевска.
В 2021 году Алексей Иванов стал депутатом Самарской губернской думы. Он работает в комитетах по бюджету, финансам, экономической политике, промышленности и информационным технологиям. Алексей Иванов женат и воспитывает сына.