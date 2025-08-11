В Дагестане осужденному за растрату изменили условный срок на реальный

Верховный суд Дагестана в апелляционном порядке пересмотрел приговор местному жителю, которого осудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Согласно материалам дела, с февраля 2020 года по апрель 2022 года фигурант руководил финансово-хозяйственной деятельностью фирмы, занимающейся проектно-изыскательской деятельностью. В качестве аванса осужденный получил 17 млн руб. от ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», хотя фактически работы выполнили всего на сумму 11,6 млн руб.

«Таким образом, осужденный, получив в свое ведение перечисляемые дирекцией денежные средства, присвоил и растратил их, не выполнив свои контрактные обязательства на сумму более 5,3 млн руб.», — говорится в сообщении.

Советский районный суд Махачкалы приговорил подозреваемого к трем годам условно. Прокуратура не согласилась с решением суда первой инстанции и обжаловала приговор. Учитывая, что более пяти лет после совершения преступления осужденный так и не возместил ущерб, условный срок суд заменил на реальный с отбыванием в колонии общего режима.

Константин Соловьев