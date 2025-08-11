ВТБ запустил ипотеку под 2% на строительство частных домов на новых территориях

ВТБ (MOEX: VTBR) запустил ипотеку под 2% годовых на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на новых территориях. Теперь жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут строить собственные дома по льготной ставке, отметили в банке.

Максимальный срок программы — до 30 лет. Клиент может занять сумму до 6 млн руб. с минимальным первоначальным взносом 10,1%. Заявки принимаются с сегодняшнего дня. «Льготными условиями при строительстве дома также могут воспользоваться жители Белгородской и Курской областей, чье жилье пострадало в результате боевых действий»,— отметили в пресс-релизе.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что в четырех регионах восстановили 5,8 тыс. многоквартирных домов и 3,5 тыс. км дорог.

Крупные госбанки начали разрабатывать льготные программы ипотечного кредитования для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области. К январю 2025 года они выдали около 1,5 тыс. кредитов на сумму более 7 млрд руб.

