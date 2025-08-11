Надзор не выявил опасной концентрации вредных частиц после камчатских пеплопадов

По данным Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, концентрация вредных частиц в атмосфере в поселках Усть-Камчатского округа, попавших под пеплопады, не превышает установленных нормативов, передает «Ъ».

Как сообщили в ведомстве, по результатам исследований атмосферного воздуха и почвы в п. Ключи и п. Усть-Камчатск превышений концентраций загрязняющих веществ не установлено. Пробы воды, отобранные из источника и разводящей сети в поселках, соответствуют гигиеническим нормативам. По результатам измерения радиационного фона полученные значения мощности дозы гамма-излучения не превышают средних многолетних значений для Камчатки.

Жителям поселков Ключи и Усть-Камчатск тем не менее рекомендуют свести к минимуму пребывание на открытом воздухе и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

С 6 августа вышеназванные поселки практически ежедневно присыпает пеплом с извергающегося Ключевского вулкана, который активизировался 30 июля после мощного землетрясения магнитудой 8,8.

Как заверяют в окружной администрации, на жизнедеятельность населения пеплопады не влияют. «Понимаю, что происходящее вызывает тревогу. В социальных сетях появляется много недостоверной информации, слухов и провокаций. Призываю сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять ложные сведения. Доверяйте только проверенным источникам»,— призвал в своем ТГ-канале глава Усть-Камчатского округа Олег Бондаренко. В округе продолжает действовать режим повышенной готовности.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский