Минтруд Башкирии ожидает рост производственного травматизма после взрыва в БСК

В первом полугодии этого года в республике наблюдалось снижение основных показателей, характеризующих уровень производственного травматизма, сообщила на оперативном совещании в правительстве министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова. С учетом взрыва на производственной площадке «Каустик» (входит в АО «Башкирская содовая компания»), во втором полугодии показатель увеличится, добавила она.

«По оперативным данным Государственной инспекции труда, травматизм с летальным исходом снизился на 66,7%, уровень травматизма с тяжелыми последствиями — на 39,1%»,— привела министр данные за первое полугодие. По ее словам, одна треть из 33 пострадавших на производстве получила травмы из-за ДТП.

Также госпожа Иванова назвала острой проблему роста смертности работников на рабочем месте из-за общего заболевания. Так, за первое полугодие этого года на работе умер 21 человек, за аналогичный период 2024 года — 19. Эти случаи не связаны с производством, но их число ежегодно превышает 50% от общего числа смертей на работе, отметила министр. В 95% случаев сотрудники внезапно умирали из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Проводивший совещание премьер Башкирии Андрей Назаров подчеркнул, что «охрана труда – не просто формальная фраза». Упомянув о взрыве на производственной площадке «Каустик», он отметил, что «за всю историю БСК такого не было». Господин Назаров связал большое число пострадавших при инциденте с тем, что на площадке в тот момент находилось много работников.

Майя Иванова