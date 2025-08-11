В Тюмени открыли представительство РАНХиГС

В Тюмени открылось представительство Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Как говорится в официальном сообщении академии, директором назначен выпускник Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и руководитель регионального Центра компетенций Артем Березкин.

«Открытие представительства Президентской академии в Тюменской области — важный шаг в развитии партнерских отношений с правительством региона, а также к стратегическому сотрудничеству с Тюменским государственным университетом, о чем не так давно договорились ректор Академии Алексей Комиссаров и ректор ТюмГУ Иван Романчук»,— приводятся слова проректора Президентской академии Александра Ефремова. Господин Ефремов также заявил, что впереди у академии много планов: запуск корпоративного университета для правительства области.

Тюменское подразделение будет развивать навыки государственных и муниципальных служащих. Особое внимание уделят программе «Боевой кадровый резерв Тюменской области», направленной на поддержку ветеранов СВО. В планах — совместные программы бизнес-образования и создание новой научной школы управления.

По словам Артема Березкина, экспертиза Президентской академии позволит повысить эффективность системы обучения управленческих кадров в регионе. «При этом в Тюменской области существуют собственные уникальные практики, которые могут быть полезны в других субъектах России»,— прокомментировал он.

Мария Игнатова