«Локомотив» обыграл «Спартак», сохранив за собой первую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. Железнодорожники обыграли красно-белых со счетом 4:2. «Краснодар» взял верх в матче против «Оренбурга» — 1:0. Действующий чемпион РПЛ занимает второе место. При этом «Зенит» проиграл «Ахмату» Станислава Черчесова. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Неожиданностей в четвертом туре РПЛ было предостаточно: тут и очередное фиаско «Спартака» (в этот раз в игре с «Локомотивом» счет 2:4), и пять мячей ЦСКА в ворота неуступчивого «Рубина» — 5:1, а поражение «Зенита» от «Ахмата», который возглавил Станислав Черчесов, вообще стало настоящей сенсацией. Ценители футбола, конечно, сетовали на тот факт, что команда из Грозного слишком много времени проводила в обороне, а судьбу встречи решил автогол, но результат достигнут, а Станислав Черчесов после финального свистка спокойно рассуждал о трансферах и возможностях своей команды: «Я все время говорю, что я верю больше в тренировочный процесс и в то, как мы делаем команду. Понятно, что трансферы нужны, но накупить игроков и потом на поле не видеть команду — это не моя философия».

«Зенит» же в четырех матчах на старте чемпионата одержал всего одну победу. Если учесть бюджет клуба в 20 млрд руб. и уровень игроков, это удивительно. Так же как и первое место «Локомотива», которого перед стартом вроде как среди претендентов на чемпионство не было. Хотя футбольный эксперт Дмитрий Булыкин уверен, что с такой игрой «Локо» может претендовать даже на золото: «В прошлом сезоне не хватило чуть-чуть. А если поработать над этими ошибками, плюс мы видим хорошие трансферы, я думаю, "Локомотив" может легко бороться за чемпионство с лидерами как минимум за место в тройке».

В отличие от «Локомотива», московских динамовцев после старта чемпионата постоянно критикуют. В четвертом туре команда Валерия Карпина снова показала не самый убедительный футбол и не смогла обыграть на выезде клуб «Сочи». Встреча завершилась вничью, 1:1. Причем в первом тайме казалось, что бело-голубые должны выигрывать, но после перерыва в игре «Динамо» что-то разладилось, хозяева добавили, и Максим Мухин смог сравнять счет. Правда, ответа на вопрос о том, почему команды провели столь разные таймы, полузащитник «Сочи» не дал: «Я еще в эксперты не подавался и, наверное, не подскажу, почему настолько разные таймы. Когда я буду аналитиком, может быть, через 15 лет вы подойдете ко мне и спросите».

«Краснодар» свои три очка в воскресенье все-таки взял, хотя встреча в Оренбурге получилась непростой. Команда Мурада Мусаева выиграла 1:0, теперь занимает второе место в турнирной таблице и отстает от «Локомотива» на три очка. Вообще, турнирная таблица сейчас выглядит очень странно. «Зенит» на восьмом месте, «Динамо» на десятом, а «Спартак» на одиннадцатом. Несмотря на это, претенденты на чемпионство РПЛ все те же, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Мы пока можем делать выводы только относительно возможных отставок. По поводу тех команд, которые могут претендовать на чемпионство, ничего не меняется. Есть "Зенит", есть "Краснодар", есть остальные фавориты».

На этой неделе болельщиков ждут матчи Кубка России по футболу, а в следующие выходные пройдет пятый тур РПЛ, где, возможно, разговоры о тренерских отставках буду звучать еще громче. Ведь в субботу, 16 августа, «Спартак» принимает «Зенит».

Владимир Осипов