Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как в 2008 году Стив Берджес и его спутники совершили путешествие на Land Rover Defender 110.

Слово «Аляска» сегодня сверхпопулярно в поисковых системах интернета. Но интересовались этим воспетым Джеком Лондоном и группой «Любэ» регионом, конечно же, и до того, как в американском штате была назначена встреча между американским и российским президентами. И, что любопытно, среди самых популярных запросов был такой — «можно ли попасть из России на Аляску на автомобиле». Не «привезти на самолете бронированный Aurus», а именно по земле и по воде, и именно на автомобиле. До 2008 года ответ на этот вопрос был однозначный: нет нельзя». Хотя попытки предпринимались.

Еще в 1993 году компания Ford спонсировала экспедицию, перед которой ставилась задача пересечь Берингов пролив на амфибии, которая используется на нефтяных разработках в море у берегов Канады, но эта задача оказалась технике не по зубам. Всего в 5 км от берега машина попала в ледяное месиво, серьезно повредившее корпус, и была вынуждена вернуться. В 2001 году британские исследователи попытались пройти маршрут на транспортном средстве Snowbird 5, но тоже потерпели фиаско.

Но то, что не удалось британским ученым, оказалось по силам британским фермерам. В августе 2008 года сельхозпредприниматель Стив Берджес из Йоркшира и его земляки на пикапе Land Rover Defender 110 пересекли всю Россию, а потом и Берингов пролив. Для того, чтобы превратить внедорожник в плавсредство, на него были установлены два гигантских понтона-поплавка, по одному с каждого борта. Путешествие пришлось совершить в несколько приемов, с остановкой на острове Малый Диомид, от которого до берега Аляски оставалось уже 25 миль. Но в итоге все завершилось хорошо, и фермеры вписали свои имена в Книгу рекордов.

После Берджес вспоминал, что самыми тяжелыми испытаниями в путешествии были не погодные и климатические условия, а российская бюрократия. Но мы-то с вами знаем, что англосаксы говорят такое не потому, что это объективно, а в силу присущей им злобы и снобизма.

Дмитрий Гронский