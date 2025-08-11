Экспорт продукции АПК в 2025 году в Томской области достигнет $76,4 млн

Ожидаемый объем экспорта товаров агропромышленного комплекса (АПК) по соглашению с Минсельхозом РФ в 2025 году из Томской области составит $76,4 млн. На товары масложировой отрасли из общего объема придется $13,2 млн, мясной продукции — $10,7 млн, сообщает пресс-служба регионального департамента по социально-экономическому развитию села.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В сообщении ведомства уточняется, что в этом году планируется отгрузить продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности стоимостью $8 млн и молочной продукции на $1 млн.

В 2021 году предприятия АПК экспортировали из Томской области товаров на общую сумму $51,4 млн.

В конце прошлого года Минсельхоз РФ подготовил для регионов планы по экспорту продукции АПК до 2030 года.

Александра Стрелкова