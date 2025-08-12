Управляющий пермской инвесткомпании готовится продать люксовый автомобиль

Конкурсный управляющий ООО «Витус инвестиции» сообщил о проведении оценки по выявленному имуществу компании. Согласно документам на «Федресурсе», ООО получило право на реализацию Lexus ES350 черного цвета 2011 года выпуска. Проведенная оценка показала рыночную стоимость движимого актива 1,35 млн руб.

ООО «Витус инвестиции» в процедуре банкротства с 2020 года. Входило в состав группы «Витус». Группа объединяла компании, основная часть которых работала на рынке ценных бумаг, привлекая активы физических и юридических лиц. В июле 2018 года Центробанк отозвал у головной компании группы — ИК «Витус» — лицензию за операции по манипулированию рынком.