Ярославская область заняла 69-е место в рейтинге аварийности на дорогах

Ярославская область заняла 69-е место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2025 года. Исследование провело РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

В январе-июне 2025 года в Ярославской области произошло 124,9 ДТП с пострадавшими в расчете на 100 тыс. единиц автотранспортных средств. Число погибших и раненых в авариях составило 67,6 на 100 тыс. жителей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с пострадавшими снизилось на 4%. В январе-июне 2024 года регион занимал в рейтинге 74-е место.

Хуже, чем в Ярославской области, дела обстоят в Калужской (70-е место), Пензенской (77), Кировской (79), Владимирской (80), Костромской (84) областях. Всего в рейтинге представлено 85 регионов.

Алла Чижова