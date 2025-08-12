Blackpink уходят, но не прощаются

Участницы южнокорейского k-pop-квартета Blackpink решили дать всего четыре концерта в Европе перед тем, как надолго расстаться и сконцентрироваться на собственных проектах. Игорь Гаврилов побывал на концерте Blackpink на олимпийском стадионе в Барселоне и так и не понял, кто же в группе лидер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одной из участниц Blackpink Лисе обязаны своей бешеной популярностью игрушки лабубу

Фото: Scott Dudelson / Getty Images for Coachella Одной из участниц Blackpink Лисе обязаны своей бешеной популярностью игрушки лабубу

Фото: Scott Dudelson / Getty Images for Coachella

Текущее турне Blackpink называется «Deadline». В названии содержится не только указание на некое «окончание работ», но и на смерть группы в целом. Турне не анонсировалось как прощальное, однако фанаты группы понимают: Blackpink прощается с ними на неопределенный срок.

Официальная работа четырех участниц Blackpink под крылом крупнейшего в индустрии k-pop продюсерского центра YG Entertainment началась в 2016 году. К тому времени Джису, Дженни, Розэ и Лиса уже несколько лет готовились к профессиональной работе как трейни — стажеры в большом музыкальном агентстве. Так положено в конвейерной индустрии k-pop: девушек и юношей, которые хотят стать «айдолами», сначала тренируют по всем сценическим и исполнительским дисциплинам, а главное — учат быть звездами. Это отдельная дисциплина и особая философия. Будущие участницы Blackpink эту науку усвоили в совершенстве. Результат: статус самой популярной в мире женской k-pop-группы с наибольшим количеством записей в чартах Billboard, многомиллиардными стримами на цифровых площадках и рекордами по просмотрам клипов.

В 2023 году все четыре девушки расторгли контракты с YG Entertainment: каждая к этому времени уже разрабатывала сольный проект. Однако по условиям контрактов им следовало отыграть концерты в рамках первого и единственного стадионного турне. Для Deadine World Tour стадионы по всему миру были забронированы на вторую половину 2025 и начало 2026 года. В Европе вокруг этих гастролей возник самый большой ажиотаж. Из 16 городов Deadine World Tour на Старый Свет приходится всего 4: Париж, Милан, Барселона и Лондон.

Несмотря на глобальную популярность k-pop, самые значимые звезды жанра не «утюжат» континент, давая, как это любят делать рок-звезды, десятки концертов. В сборах на стадионах родной Азии они уверены, а вот в Европе выступают только там, где аншлаг гарантирован. Blackpink — не исключение.

В начале августа Blackpink взяли очередную вершину в своей карьере, собрав на парижском Stade De France 110 тыс. зрителей. Затем был Милан (50 тыс.), а корреспондент “Ъ” примкнул к «розовой армии» на олимпийском стадионе в Барселоне (он вместил примерно столько же, как и в Милане). Здесь их blinks, «блинки», то есть самые верные фанаты, далеко не только уроженцы Кореи и Японии. Русский язык в толпе фанатов звучал точно чаще корейского. Было и много гостей из стран Балтии, ведь на север Европы квартет не доехал и вряд ли в ближайшие годы доедет.

Фанаты стекались к арене со всего города. В метро розовый цвет на несколько часов стал основным. Причем дресс-код соблюдали не только юные фанатки, но и вполне взрослые мужчины и женщины. И речь не только о родителях школьниц, без которых несовершеннолетних поклонниц группы не пустили бы на стадион. Среди любителей творчества Blackpink в последние годы — все больше людей, давно покинувших школьную скамью.

Например, 63-летний солист Guns N’Roses Эксл Роуз появился на недавних гонках «Формулы-1» в футболке Лисы, то ли эпатируя собственную великовозрастную аудиторию, то ли встраиваясь в тренд. Именно Лиса (настоящее имя — Лалиса Монобан) дала толчок популярности игрушек лабубу, за которыми выстраиваются в очереди дети и взрослые по всему миру. Капитализация компании Pop Mart, производящей лабубу, составляет $42 млрд, это на $3 млрд больше, чем рыночная стоимость «Газпрома». И она же, Лиса, стала звездой последнего сезона сериала «Белый лотос», теперь соревнуясь с коллегой по группе Дженни (Ким Дженни), у которой после сериала «Идол» во всю развивается кинокарьера.

В собственных синглах и альбомах певицам удалось создать четыре совершенно отдельные вселенные, отличающиеся как друг от друга, так и от Blackpink, звучащие вполне стандартно для k-pop-групп (см. “Ъ” от 10 марта). Так что им удалось стать интересными не только школьницам, но и их мамам и папам, многие из которых надевали футболки тура «Deadline» по зову сердца. Но главный девайс, который является фетишем для фанатов — светящийся розовый молоток, он же «лайтстик»,— оставался прерогативой юных зрителей. Его цена — €50–70, на всю семью не напасешься, особенно если отдал за каждый билет по €200–300 (а то и тысячу с лишним в зоне, ближней к сцене).

Концерт Blackpink состоял из шести отделений. Песни с сольных альбомов были вплетены в общую ткань шоу. Это были маленькие отделения внутри большого спектакля, сделанного с помощью самых передовых технологий. Возможно, это покажется странным для доведенного до полного конвейерного автоматизма шоу, но для аккомпанемента Blackpink привлекают инструментальную группу, более того, барабанщик, кажется, специально старается чуть больше, чем этого требует поп-концерт. Для Blackpink важно показать, что они не поющие куклы с безжизненными глазами, застывающие в заученных позах. И музыканты у них настоящие, и болтают они в перерывах между песнями, как обычные девчонки. Будто им все еще интересно вместе (но только в строго отведенное сценарием время). А интернациональная подтанцовка в белых нарядах демонстрирует вполне уличную свободу движений.

Казалось бы, наибольшее внимание должна была привлечь к себе Лиса: ее лучше всего знает публика вне фанатского ядра. Однако всем певицам в Барселоне досталось равное количество зрительской любви. Стоит ли упоминать, что на концертах с такой степенью фанатской экзальтации слов песен часто вообще не бывает слышно. Так и здесь. При этом баллады, которые во время шоу исполняет Розэ (Пак Чхэён), производят на публику магический эффект, сравнимый с лучшими песнями Тейлор Свифт. Многие зрители после концерта отмечали, что все же именно Розэ — главная звезда нынешних шоу.

В любом случае непробиваемой броней группы остаются ее главные хиты, и когда в финальной части звучат универсальные поп-хиты «Boombayah» и «Ddu-du Ddu-du», стадион превращается в воронку поп-экстаза, и сольным работам певиц до такого пока еще далеко. Впереди у Blackpink выступление на стадионе Уэмбли и азиатская часть турне. А в 2026 году на больших аренах Blackpink заменят парни из главной k-pop-группы мира BTS. Они все уже вернулись с воинской службы, ради которой поставили карьеру на паузу, и теперь готовы к воссоединению.

Игорь Гаврилов