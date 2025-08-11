В России утвержден национальный стандарт для умных домофонов: компания «Интерсвязь» на шаг впереди

В России появился национальный стандарт умных домофонов. Такое распоряжение приняло федеральное агентство по техническому регулированию (Росстандарт). Первыми, кто получил сертификат на домофонную панель собственного производства «Сокол+», стала челябинская компания «Интерсвязь».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь» Фото: предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь»

«Это очень важный документ, который регламентирует все требования к оборудованию. Ранее производство не было закреплено никакими стандартами. Теперь всё понятно — как должен быть исполнен домофон, каковы методы их проверки. Мы рады, что наш «Сокол +» полностью соответствует всем критериям под знак качества ГОСТа», — рассказала специалист по защите интеллектуальной собственности компании «Интерсвязь» Екатерина Баева.

Десятки компаний по всей стране, которые не первый год работают с Интерсвязью, позитивно восприняли новость о получении сертификата.

«Домофоны «Сокол +» отлично себя зарекомендовали в эксплуатации, большой функционал устройства даёт возможность оперативно мониторить и устранять проблемы на сети еще до появления проблем у абонентов. Панель прекрасно интегрируется с различными коммутаторами и трубками разных фирм, наличие совместимости с большим количеством стороннего оборудования избавляет от финансовых затрат на закупку дополнительной техники», - поделился, директор по развитию маркетинга и продаж компания «Goodline» Егор Скибин (Кузбасс).

«Сокол +» — это современная гибридная домофонная панель, обладающая прочным цельнометаллическим корпусом и способная функционировать в экстремальных температурных условиях от -50 до +50°С. В домофоне интегрирована высококачественная аудиосистема с усиленным звуком, что обеспечивает комфортное общение с посетителями. Независимая работа аналоговых и цифровых компонентов гарантирует функциональность панели даже при отсутствии интеллектуальных систем. Кнопка «SOS» даёт возможность не только пользователям, но и всем жителям города связаться с экстренными службами. Также мобильная платформа «Интерсвязь. Умный город» предоставляет возможность следить за ситуацией с камеры домофона вблизи вашего дома и открывать дверь на любом расстоянии. Теперь ваши гости, а также медицинские работники, сотрудники экстренных служб и ЖКХ не будут дожидаться у подъезда. Кроме того, существует возможность индивидуализировать каждое устройство — по желанию заказчика на поверхность панели можно нанести любое изображение.

ООО фирма «Интерсвязь»