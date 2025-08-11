Депутаты снова предложили снизить возраст для вступления в партии

В Госдуме предложили снизить возрастной порог вступления в политические партии с 18 до 16 лет. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым (исключен из фракции ЛДПР) и Владиславом Даванковым («Новые люди»).

Предложенная поправка к ст. 23 закона «О политических партиях» поможет вовлечь «как можно большее число молодежи в общественно-политическую жизнь», а также сформировать у молодых людей «активную политическую позицию», указали авторы в пояснительной записке. Они также напомнили, что попасть под административную или уголовную (за исключением особо тяжких преступлений) ответственность граждане могут как раз с 16 лет.

Отметим, что с аналогичными инициативами ранее неоднократно выступали депутаты от ЛДПР. Так, в 2017 году схожий законопроект внесли самые молодые на тот момент члены нижней палаты Василий Власов и Борис Чернышов. Осенью 2024-го такую же поправку предложил Ярослав Нилов, но комитет Думы по госстроительству отправил документ на доработку в связи с отсутствием отзыва правительства. Депутаты от «Новых людей», в свою очередь, ранее предлагали разрешить россиянам голосовать на выборах с 16 лет.

Григорий Лейба