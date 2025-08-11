Музей-заповедник «Шульган-Таш» хотят подключить к газу за 11 млн рублей

Республиканское ГБУ «Историко-культурный музей-заповедник "Пещера Шульган-Таш"» на аукционе 22 августа выберет подрядчика перевода на газовое топливо котельной музейного комплекса. Здание расположено в местности «Морат тугай» в Бурзянском районе. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 11,1 млн руб., он будет оплачен из бюджета Башкирии.

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Работы необходимо выполнить до 15 декабря.

Историко-музейный комплекс «Шульган-Таш» построили в двух километрах от входа в пещеру. Его открыли в июне 2022 года.

Майя Иванова