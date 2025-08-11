В Самаре с 13 августа поменяют схему движения на пересечении улиц Демократической и Арены-2018

В Самаре со среды, 13 августа, временно меняется схема организации дорожного движения на пересечении улиц Демократической и Арены-2018. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

В министерстве уточняют, что схема изменится из-за проведения комплекса работ по устройству монолитной железобетонной плиты, объединяющей буронабивные сваи. Для этого перекроют две полосы движения по направлению «из города».

Согласно временной схеме, проезд разрешен по одной полосе на выезд и по одной на въезд в город. Остается закрытым въезд и выезд на улицу Арена-2018 (кроме правого поворота с улицы Демократической). Завершить работы планируют 10 сентября.

Руфия Кутляева