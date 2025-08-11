Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинок будут судить за хищение 845 тыс. руб. субсидий на ипотеку

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении трех местных жительниц, обвиняемых в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Материалы дела направили в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2022-2023 годах 37-летняя риелтор, являющаяся также директором компании, вместе с 39-летней многодетной матерью предоставили фиктивный договор ипотечного кредитования на земельный участок, заключенный между сожителем риелтора и местной жительницей, в АО «ДОМ.РФ». Организация выделила 450 тыс. руб. для погашения займа в качестве господдержки, которые сообщницы похитили. Кроме того, в 2022 году риелтор и 37-летняя многодетная мать таким же образом завладели 395 тыс. руб., указав завышенную стоимость земельного участка в договоре.

На имущество обвиняемых в виде квартиры стоимостью свыше 3,5 млн руб. и пяти объектов недвижимости на сумму свыше 580 тыс. руб. наложили арест.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все