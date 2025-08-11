Челябинок будут судить за хищение 845 тыс. руб. субсидий на ипотеку

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении трех местных жительниц, обвиняемых в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Материалы дела направили в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2022-2023 годах 37-летняя риелтор, являющаяся также директором компании, вместе с 39-летней многодетной матерью предоставили фиктивный договор ипотечного кредитования на земельный участок, заключенный между сожителем риелтора и местной жительницей, в АО «ДОМ.РФ». Организация выделила 450 тыс. руб. для погашения займа в качестве господдержки, которые сообщницы похитили. Кроме того, в 2022 году риелтор и 37-летняя многодетная мать таким же образом завладели 395 тыс. руб., указав завышенную стоимость земельного участка в договоре.

На имущество обвиняемых в виде квартиры стоимостью свыше 3,5 млн руб. и пяти объектов недвижимости на сумму свыше 580 тыс. руб. наложили арест.

Виталина Ярховска