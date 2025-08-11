Борский стекольный завод сменил собственника

Новым собственником Борского и Клинского стеклозаводов стало АО «Управляющая компания» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Борским стекольным заводом ранее владел холдинг AGС, в 2024 году права перешли к президенту холдинга «Адамант» Игорю Лейтису. В 2025 году ФАС удовлетворила ходатайство «Управляющей компании» о покупке 100% голосующих акций Борского и Клинского заводов.

Борский стеклозавод производит автомобильное и полированное стекло, мощность предприятия составляет 1,2 тыс. тонн продукции в сутки.