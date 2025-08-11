Аэропорт Казани закрыли на фоне беспилотной опасности

В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меру объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ранее ограничения также были введены в аэропорту Самары.

В приложении МЧС России сообщили, что в аэропорту Казани введен план «Ковер».

Сегодня в Татарстане с 03:52 действует режим беспилотной опасности. Режим действует при обнаружении БПЛА, направляющихся в сторону региона. Это третий день подряд, когда в республике действует режим беспилотной опасности.

