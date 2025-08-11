Пермский баскетбольный клуб изменил название ради спонсора

В этом сезоне команда баскетбольного клуба «Парма» выступит под названием «Бетсити Парма». Соответствующее соглашение между клубом и букмекерской компанией «Бетсити» заключено на три года, сообщает пресс-служба БК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма». Фото: БК «Парма».

Букмекерская компания впервые стала титульным партнером баскетбольного клуба. «”Бетсити Парма” — это не просто смена названия, а начало большого пути, который открывает новые возможности как для клуба, так и для нашей компании»,— отметил СЕО «Бетсити» Юрий Нестеров.

Отметим, в 2021 году БК «Парма» уже менял название ради другого спонсора — букмекерской компании Parimatch. Тогда клуб выступал под названием БК «Парма-Париматч».