В Волгоградской области пойдет под суд директор фирмы за сокрытие 4 млн рублей

Городищенский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело о сокрытии от налогообложения свыше 4 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) в отношении 32-летнего директора ООО «Трубостальмотаж». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант сокрыл от налогообложения более 4 млн руб. в период с января по июль прошлого года. Он предлагал контрагентам перечислять деньги за оказанные услуги, минуя счет предприятия. При этом директор знал, что у его фирмы имеется задолженность по уплате налогов.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

ООО «Трубостальмотаж» зарегистрировано в Волгоградской области в сентябре 2019 года. Основным видом деятельности является оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Гендиректор организации с апреля 2023 года — Леонид Семенюк. В 2023 году выручка компании увеличилась до 81,8 млн руб., но при этом она получила убыток в размере 4,3 млн руб. За время работы ООО «Трубостальмотаж» стало участником шести арбитражных дел, в отношении юрлица возбуждалось 76 исполнительных производств.

Павел Фролов