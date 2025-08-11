Более 81 тыс. человек остаются без света из-за непогоды в Дагестане

В Дагестане из-за непогоды без электроснабжения остаются более 81 тыс. человек, сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов. Частичные отключения зафиксированы в Махачкале. Проблемы с электричеством наблюдаются в девяти районах республики.

В регионе повреждено 27 линий электропередач мощностью 6/10 кВ, отключены 676 трансформаторных подстанций в 52 населенных пунктов. По словам господина Исрафилова, над устранением аварий работают 45 бригад (97 специалистов), задействовано 38 единиц спецтехники.

Ночью 11 августа Дагестан накрыли проливные дожди, грозы и сильный ветер. В Каспийске молния ударила по Кировской подстанции, из-за чего была нарушена подача воды в город Избербаш. На станции был поврежден фидер, обеспечивающий электроснабжение насосной станции первого подъема (НС-1). НС-1 оказалась полностью обесточена. В Избербаше проживает почти 60 тыс. человек. Специалисты энергоснабжающей организации уже ведут аварийно-восстановительные работы.

Полина Мотызлевская