Мошенники начали похищать деньги под видом продажи криптовалюты Labubu

Злоумышленники создают фальшивые сайты, где предлагают якобы бесплатно получить криптовалюту Labubu, а затем выводят деньги пользователей на свой счет. Об этом аналитики компании F6 сообщили РБК. Как отмечают аналитики компании, фальшивый сайт не связан с настоящим брендом Labubu. Мошенники лишь используют популярное название, чтобы заманить пользователей.

Фишинговые сайты предлагают бесплатно получить криптовалюту под названием Labubu. Чтобы пользователь смог принять участие в акции, его просят подключить свой криптокошелек. После этого сайт запрашивает доступ к информации о балансе.

Если на криптокошельке не оказывается валюты, пользователь получает сообщение о том, что он не подходит для участия в акции. А если на счету оказываются средства, сайт начинает запрашивать у посетителя другие разрешения — якобы для проверки участия в акции. Затем мошенники переводят деньги с кошелька жертвы на свои счета с помощью вредоносной программы-дрейнера, говорится в сообщении.