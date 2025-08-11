Нижегородские власти намерены ввести налоговые льготы для новых ЦОД

Правительство Нижегородской области внесло на рассмотрение регионального заксобрания законопроект по предоставлению налоговых льгот для компаний, стоящих центры обработки данных (ЦОД). Законопроект разработан для стимулирования развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) за счет увеличения объема строительства ЦОД, говорится в пояснительной записке к документу.

В правительстве отметили, что большинство имеющихся ЦОД эксплуатируются крупными компаниями и предназначены либо под их собственные нужды, либо под персональные предложения для конкретного клиента. Из-за этого предложения на услуги ЦОД на рынке ограничены.

При этом в Нижегородской области спрос на размещение оборудования в ЦОД и на облачные сервисы превышает предложения на рынке.

Для того, чтобы стимулировать дальнейшее развитие инновационных решений и отраслей на территории Нижегородской области, а также для создания благоприятных условий для строительства новых ЦОД, региональные власти предлагают установить скидку в 50% по налогу имущество для вновь созданных и введенных в эксплуатацию после 1 декабря 2025 года ЦОД.

Получить льготу смогут компании, у которых основным видом деятельности которых является деятельность в сфере телекоммуникаций или в области информационных технологий. Доля доходов по этим видам деятельности за соответствующий налоговый период у претендующих на льготу компаний должна составлять не менее 50%.

Предоставлять льготу предлагается в течение пяти налоговых периодов, начиная с того, когда соответствующий объект недвижимости был введен в эксплуатацию.

