Детсады поднимают ставки

Цены в частных детских садах Москвы вырастут на 15-20%. В среднем посещение учреждений будет обходиться родителям в 60-65 тыс. руб. в месяц, прогнозируют в Российском экономическом университете имени Плеханова. Однако многое зависит от формата детского сада. Цены вырастут уже с 1 сентября. Как это повлияет на спрос? И что сейчас предлагают частные детские сады? Об этом — Александр Рассохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Места в частных детских садах станут дороже главным образом из-за роста арендой платы, зарплат сотрудников, а также тарифов ЖКХ, отмечают в Плехановском университете. Минимальные расценки — 35 тыс. руб., а вот места в премиальных заведениях обойдутся в 100 тыс. руб. Стоимость зависит от расположения, возможностей, доступных услуг, а также качества учреждений, рассказала “Ъ FM” сооснователь частного билингвального детского сада Infant School в Хамовниках Наталия Дербенева:

«Если детский сад расположен в премиальных районах, то, скорее всего, цена будет высокая, больше 100 тыс. руб. Средняя цена частных детских садов в Москве — 60-80 тыс. руб. в месяц. Те сады, которые стоили до 30 тыс., поднимают цены до 35-45 тыс. руб. Вообще, содержание детей — это достаточно большая статья расходов. Нам нужны профессионалы и хорошие помещения».

Многие частные детсады специализируются на определенных направлениях обучения. Некоторые, например, предлагают уникальные программы с естественно-научным уклоном. Каждый месяц дети погружаются в новую тему, ставят эксперименты, изучают природные объекты под микроскопом и даже выезжают на практику вместе с учеными. Однако такой формат пока не стал массово востребованным, большинство предпочитают учреждения с углубленным изучением английского, рассказала гендиректор сети частных садов «Талантвилль» Светлана Подъянова: «Нет такого спроса на частные детские сады, как до пандемии. Государственные сады в Москве очень хорошо развиваются, и учреждений хватает.

Может быть, не всем дают места именно там, где хочется, но в целом сады хорошие, и на частное образование спрос не такой высокий, потому что родители стараются найти бюджетные варианты и находят. В частные сады отдают детей более креативные родители с нестандартным подходом к воспитанию. Если сад дает комплексное развитие, то туда пойдут и будут платить деньги. Высокий спрос на английские сады, потому что государственное образование такого не дает».

Родителей привлекают малочисленные группы, индивидуальный подход, дополнительные занятия от робототехники до спортивных секций, а также возможность оставить ребенка на продленку. Руководитель по адаптации и развитию сети частного детского сада AcademKids Татьяна Горунчик говорит, что спрос на услуги растет, из-за этого некоторым родителям приходится ждать своей очереди, чтобы отдать ребенка в учреждение, а цены повышаются уже с июня:

«Сейчас повышается спрос на частные садики. В отдельных районах у нас даже стоит очередь. Это связано с улучшением качества услуг. Ребенок приходит в детский сад и находится там до 20:00. Родителю только нужно будет забрать его домой. Все кружки у него уже есть: шахматы, финансовая грамотность, где-то бассейн, где-то соляная комната, капоэйра, занятия с художником. Мы предоставляем малочисленные группы, максимальное количество детей в группе — 20 человек, а в государственных садах — 25 человек».

Рынок частных детских садов в России в последнее время растет примерно на 7-10% год к году. И по прогнозам участников отрасли, к концу 2025-го может достигнуть 80 млрд руб. И это несмотря на то, что число дошкольников в стране продолжает снижаться.

Александр Рассохин