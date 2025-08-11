На ремонт сетей водоснабжения в Гремячинске потратят 46 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право проектирования и капитального ремонта сетей водоснабжения Гремячинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, подрядчик должен заменить трубопроводы на основных ставах и провести ремонт разводящих сетей на улицах Ленина, Серова и Молодежной. К работам требуется приступить 1 декабря 2025 года, завершить — 31 мая 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 46 млн руб. Победителя конкурса определят 29 августа.