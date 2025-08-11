Президент Франции наградил продавца газет орденом Почета

Али Акбар, 73-летний уличный продавец газет, приглашен в Елисейский дворец, где за «52-летнюю службу» ему вручат орден Почета, вторую по значению награду страны. Об этом сообщают мировые издания, включая лондонскую The Times.

Али Акбар

Фото: Daniel Latif Али Акбар

Сам господин Акбар считает себя последним уличным разносчиком газет во Франции. Его место работы — парижская площадь Пляс-Сен-Сюльпис и расположенное на ней известное Cafe de la Mairie. Али Акбар, уроженец пакистанского города Равалпинди, продает Le Monde на этой площади с 1970-х годов.

Награду господину Акбару вручит президент Франции Эмманюэль Макрон, который знает продавца лично. В конце 1990-х, когда будущий президент Республики учился университете, он каждый день покупал газету у пакистанца. По словам господина Акбара, встречаясь с ним в питейных заведениях Латинского квартала, господин Макрон неизменно покупал ему выпивку, обычно бокал вина.

Со временем продавец газет стал своего рода достопримечательностью площади и, по его собственным словам, живет не столько на доходе от продажи газет (он оставляет себе половину от розничной цены €3,80 за экземпляр), сколько на щедрые чаевые постоянных клиентов. Господин Акбар утверждает, что на чай ему могут оставить до €20.

Церемония награждения Али Акбара орденом Почета состоится в сентябре текущего года.