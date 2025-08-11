Акционеры работавшей в РФ ирландской Petroneft решили ликвидировать компанию

Акционеры ирландской компании PetroNeft Resources plc., которая ранее вела добычу нефти в Томской области, решили ликвидировать фирму. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Дэвид Ван Дессель назначен ликвидатором Petroneft и будет отвечать за распределение активов компании среди акционеров — либо в денежной форме, либо другими способами.

На конец сентября 2024 года крупнейшими акционерами Petroneft являлись Natlata Partners Limited (25,7%, контролируется Максимом Коробовым), Ллойд Уиггинс (14,46%), J&E Davy (6,6%) и Seguro Nominees Limited (5,4%).