Прощание с актером Иваном Краско пройдет 13 августа в Санкт-Петербурге

Церемония прощания с актером Иваном Краско состоится 13 августа в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, сообщили в театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Иван Краско и Ирина Купченко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Актеры Иван Краско и Ирина Купченко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 11:30 мск. Актера похоронят на Комаровском мемориальном кладбище.

Иван Краско умер 9 августа в возрасте 94 лет. Он сыграл более 200 ролей в кино, в том числе в фильмах «Конец императора тайги» (1978), «Таможня» (1982), «Афганский излом» (1991), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000), «Тарас Бульба» (2009), «Мы из будущего 2» (2010), «Лед» (2013) и др. В Театре им. В.Ф. Комиссаржевской служил с 1965 года. В 1992 году актеру присвоили звание народного артиста России.

Полина Мотызлевская