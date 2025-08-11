«Автомиг» получил два договора на пассажирские перевозки в Уфе за 275 млн рублей

Подведомственное министерству транспорта и дорожного хозяйства Башкирии ГКУ «Центр организации перевозок» заключило с ООО «Автомиг» два контракта на перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам 258П и 167П. По данным сайта госзакупок, за обслуживание маршрутов компания получит 275,1 млн руб. Средства предоставит республиканский бюджет.

Компания была единственным участником электронных аукционов, следует из опубликованных на портале госзакупок протоколов.

Маршрут 167П начинается от Уфимского ДОКа, проходит через центр города к торгово-развлекательному комплексу «Мега», 258П — от ДОКа через Зеленую рощу в Дему. С августа прошлого года оба они обслуживаются «Автомигом».

Ранее с компанией были заключены два контракта на 170 млн руб., они действовали до февраля. В начале этого года Центр организации перевозок и «Автомиг» продлили действия договоров, увеличив стоимость до 249,8 млн руб. Срок действия контрактов истекает в сентябре.

Новые соглашения действуют до середины весны 2026 года.

ООО «Автомиг» зарегистрировано в 1997 году. До апреля этого года базировалось в подмосковном Подольске, затем перерегистрировалось в в Ачхой-Мартановском районе Чечни. По данным Rusprofile, учредителем компании является Эмин Гильхаев (доля находится в залоге у Банка ПСБ). В прошлом году чистая прибыль «Автомига» составила 20 млн руб. при выручке 4,9 млрд руб.

