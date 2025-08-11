На муниципальные выборы Челябинской области зарегистрировали 2,6 тыс. кандидатов

В Челябинской области завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. На места муниципальных депутатов претендует 2,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Изначально выдвинули свои кандидатуры почти 2,9 тыс. человек. Из них 51 отказали в регистрации, 25 выбыли после регистрации, 214 утратили статус кандидата. В муниципальных выборах будут участвовать 717 членов фракции «Единая Россия», 128 сторонников КПРФ, 210 человек от ЛДПР, 350 кандидатов он «Новых людей» и 374 представителя «Справедливой России». От «Партии пенсионеров» и партии «Яблоко» зарегистрировали по два сторонника, а от «Партии социальной защиты» и «Родины» — по одному. Кроме того, на места депутатов претендуют 799 самовыдвиженцев. В среднем в муниципальных образованиях на один мандат претендуют по три-четыре кандидата.

Муниципальные выборы в Челябинской области пройдут 13 и 14 сентября. Жители региона смогут проголосовать за новых членов местных собраний депутатов. В этом году назначено 39 избирательных компаний на 723 вакантных мандата.

Виталина Ярховска