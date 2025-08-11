Проект железной дороги Кызыл—Курагино возобновят с приходом инвесторов
Правительство РФ намерено возобновить работу над проектом строительства железной дороги Курагино—Кызыл—Хами (КНР) с продлением ее в Монголию и Китай. В настоящее время для его реализации ведутся поиски инвесторов, сообщил «Ъ» источник, знакомый с содержанием письма профильного вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 29 июля. По его словам, рассматривается вариант, при котором представители бизнеса смогут обеспечить хотя бы подготовку ТЭО проекта.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Общая протяженность магистрали составляет примерно 2250 км. Предполагается, что основу экспортного грузопотока сформируют грузы с месторождений Тувы и прилегающих регионов (уголь, железная руда, цветные металлы). Кроме того, загрузку может обеспечить переключение зерновых, нефтяных, лесных и минерально-строительных грузов с существующих маршрутов, а также увеличение производства продукции ЛПК и минеральных удобрений.
В сентябре 2024 года первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов на Восточном экономическом форуме отмечал, что предварительная стоимость железнодорожной линии Кызыл — Курагино оценена в сумму более 1 трлн руб.
В 2008 году на ПМЭФ уже было подписано соглашение о строительстве железной дороги Кызыл — Курагино протяженностью 410 км. Предполагалось, что эта ветка свяжет угольное месторождение Элегест с Транссибом. Реализация проекта началась лишь в 2018-м. На тот момент концедентом выступил Росжелдор, концессионером — специальная проектная компания (СПК). Стоимость проекта составляла 192,4 млрд руб., концессионное соглашение было заключено сроком на 30 лет (с октября 2018-го по декабрь 2048 года). В 2021 году правительство РФ поручило приостановить концессию.