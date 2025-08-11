Проект железной дороги Кызыл—Курагино возобновят с приходом инвесторов

Правительство РФ намерено возобновить работу над проектом строительства железной дороги Курагино—Кызыл—Хами (КНР) с продлением ее в Монголию и Китай. В настоящее время для его реализации ведутся поиски инвесторов, сообщил «Ъ» источник, знакомый с содержанием письма профильного вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 29 июля. По его словам, рассматривается вариант, при котором представители бизнеса смогут обеспечить хотя бы подготовку ТЭО проекта.

Общая протяженность магистрали составляет примерно 2250 км. Предполагается, что основу экспортного грузопотока сформируют грузы с месторождений Тувы и прилегающих регионов (уголь, железная руда, цветные металлы). Кроме того, загрузку может обеспечить переключение зерновых, нефтяных, лесных и минерально-строительных грузов с существующих маршрутов, а также увеличение производства продукции ЛПК и минеральных удобрений.

В сентябре 2024 года первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов на Восточном экономическом форуме отмечал, что предварительная стоимость железнодорожной линии Кызыл — Курагино оценена в сумму более 1 трлн руб.

В 2008 году на ПМЭФ уже было подписано соглашение о строительстве железной дороги Кызыл — Курагино протяженностью 410 км. Предполагалось, что эта ветка свяжет угольное месторождение Элегест с Транссибом. Реализация проекта началась лишь в 2018-м. На тот момент концедентом выступил Росжелдор, концессионером — специальная проектная компания (СПК). Стоимость проекта составляла 192,4 млрд руб., концессионное соглашение было заключено сроком на 30 лет (с октября 2018-го по декабрь 2048 года). В 2021 году правительство РФ поручило приостановить концессию.

Лолита Белова