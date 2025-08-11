В Ульяновске сорвано три государственных контракта на покос травы

В Ульяновское УФАС с обращением о включении сведений в отношении индивидуального предпринимателя в РНП обратилось МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска». Учреждению пришлось в одностороннем порядке расторгнуть три госконтракта, сообщили в антимонопольном ведомстве.

В марте 2025 года между учреждением и индивидуальным предпринимателем были заключены государственные контракты на выполнение работ по покосу травы на территории Ленинского, Заволжского и Железнодорожного районов. Общая стоимость контрактов составила 3,5 млн руб.

Выяснилось, что предприниматель по заявкам заказчика от мая осуществил работы с просрочкой и не в полном объеме. Последующие заявки предприниматель не исполнил вовсе.

В итоге Ульяновское УФАС приняло решение о включении недобросовестного предпринимателя в РНП сроком на 2 года.

Алексей Алексеев