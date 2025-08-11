Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КазТАГ: в Польше арестовали помощника военного атташе Казахстана на Украине

Помощника военного атташе Казахстана при посольстве на Украине арестовали в Польше, сообщает КазТАГ со ссылкой на источники. По информации агентства, дипломата подозревают в шпионаже.

Sputnik Казахстан указывает, что не смог подтвердить или опровергнуть информацию, так как в посольствах «не берут трубки».

Информацию о задержании помощника военного атташе также ранее опубликовало агентство «Казинформ», но вскоре публикацию на сайте удалили.

Новости компаний Все