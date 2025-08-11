Польский ветропарк в Балтийском море оборудуют системами наблюдения НАТО

Польская офшорная ветроэлектростанция Baltic Power в Балтийском море будет оборудована системами наблюдения для интеграции в натовскую систему мониторинга, сообщает издание Euractiv.

Польский прибрежный ветропарк, состоящий из 76 турбин и находящийся примерно в 200 км от Калининградской области, будет оснащен специальными датчиками и радарами. Это решение принято по результатам проверки безопасности, проведенной польским Минобороны. Инциденты с «Северными потоками» и балтийскими кабелями побудили НАТО прорабатывать интеграцию ветропарков в систему наблюдения.

В Baltic Power (совместный проект ORLEN и Northland Power) ранее сообщали на официальном сайте, что открыли в Лебе первую польскую базу для обслуживания морских ветроэлектростанций. Объект будет поддерживать работу ветропарка Baltic Power в течение 30 лет. Сейчас база помогает в строительстве еще одной станции в 23 км от берега с плановым запуском в 2026 году.