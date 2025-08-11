В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск за сдачу ГТО

В Госдуму внесли проект о ежегодном дополнительном отпуске для работников за сдачу ГТО. Документ также предполагает освобождение сотрудников от работы в день сдачи нормативов.

Проект поправок в Трудовой кодекс на рассмотрение внесла группа депутатов и сенаторов во главе с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Документ предлагает дополнить ТК новой статьей, которая наделяет оплачиваемым отпуском (не менее одного календарного дня) сотрудников, успешно сдавших ГТО. Предполагается, что от работы в день сдачи сотрудника могут освободить не более одного раза в рабочем году.

В пояснительной записке авторы ссылаются на стратегию развития физкультуры и спорта в России на период до 2030 года. Одной из задач является повышение эффективности комплекса ГТО «как инструмента вовлечения населения в регулярные занятия спортом», напоминают депутаты.

Полина Мотызлевская