Жителям Курской области выдали жилищные сертификаты на 64 млрд рублей

Число выданных жителям Курской области жилищных сертификатов достигло 10,5 тыс., сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Общая сумма субсидий составляет 64 млрд руб. За последнюю неделю было выдано 404 сертификата на сумму 2,6 млрд руб.

Власти региона также направили в правительство РФ заявку на выплаты для еще 1,46 тыс. домовладений на сумму 9,9 млрд руб. «Очень важно не снижать темпов, этот процесс должен быть непрерывным»,— отметили в облправительстве.

Сертификаты выдаются региональным министерством строительства. Изначально получатель мог потратить средства либо на покупку жилья, либо на его строительство. С апреля текущего года жители приграничья могут дробить жилищные сертификаты и направлять средства одновременно на обе цели. Жители полностью разрушенных домов имеют право получить субсидии без проведения комиссионного обследования домовладений.

Полина Мотызлевская