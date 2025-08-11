Школьники провели экомониторинг на Озерном месторождении ЛУКОЙЛа

При поддержке нефтяников в Пермском крае прошла летняя школа «Устойчивое развитие Верхнекамья». Совместно с научными сотрудниками ПГНИУ школьники провели экологический мониторинг на Озерном месторождении.

Фото: Даниил Паршин

Летняя школа для детей «Устойчивое развитие Верхнекамья» организована Пермским национальным исследовательским университетом совместно с предприятием «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Проект нацелен на вовлечение школьников в изучение экологических, геологических и социально-экономических особенностей региона.

Участники летней школы провели полевые исследования на озере Нюхти, где расположено Озерное месторождение, поучаствовали в мастер-классах по геодезии и экологическому мониторингу, а также разработали научные проекты под руководством экспертов университета.

Фото: Даниил Паршин

– Ребята проанализировали социальную инфраструктуру округа, оценили состояние поверхностных вод и провели мониторинг биоразнообразия на территории Нижневишерского охраняемого ландшафта. Присутствие лишайников в составе фитоценоза – это традиционный биоиндикатор, он указывает на высокое качество воздуха, а значит, нефтедобыча не оказывает существенного влияния на состояние природы. Кроме того, ребята визуально идентифицировали большого кроншнепа – это птица, занесенная в Красную книгу, – рассказала Татьяна Хлуденева, заместитель декана геологического факультета ПГНИУ, доцент кафедры геологии и охраны недр.

Озерное месторождение находится на территории Нижневишерского заповедника. Здесь ЛУКОЙЛ применяет высокотехнологичное оборудование, контроль подземных вод осуществляют гидромониторинговые скважины.

В природном заповеднике экологи «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» совместно с учеными университета регулярно проводят биотический мониторинг, оценивают состояние растительности и почв. Кроме того, здесь ежегодно организуются субботники, на которых студенты и сотрудники предприятия собирают, вывозят и отдают на переработку мусор, оставленный туристами. Летние выезды для школьников – это новый формат сотрудничества с университетом, позволяющий совместить промышленный и экотуризм.

Фото: Даниил Паршин

Для справки. Озерное месторождение расположено в Красновишерском округе Пермского края. Оно было открыто в 1982 году. В центральной части площади месторождения находится гидрологический памятник природы – озеро Нюхти. Для работы в заповеднике был подготовлен специальный регламент отсыпки кустовых площадок, бурения и эксплуатации скважин. Это самый северный нефтегазопромысел в Прикамье, в год здесь добывают около 200 тыс. тонн нефти.

