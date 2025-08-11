«Пари НН» будет использовать «Мордовия Арену» в качестве домашнего стадиона

Футбольный клуб «Пари НН» впервые будет использовать в качестве домашнего стадион «Мордовия Арена» в Саранске. Об этом сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, 14 августа, нижегородская команда в рамках Кубка России сыграет с «Ростовом». Изначально матч должен был состояться в Екатеринбурге, но позже был перенесен в Саранск. Команды уже встречались 10 августа. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ростова».

Также 18 августа на «Мордовия Арене» нижегородский клуб в рамках чемпионата РПЛ встретится махачкалинским «Динамо».

Как писал «Ъ-Приволжье», домашний стадион «Пари НН» «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде временно закрыт на ремонт. Команда рассчитывает вернуться на него в сентябре текущего года.

Андрей Репин