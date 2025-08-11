Глава СКР запросил доклад по делу об избиении несовершеннолетнего в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает СКР.

По информации ведомства, в соцмедиа размещена информация об избиении несовершеннолетнего подростками. По данному факту следственные органы расследуют уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Руфия Кутляева